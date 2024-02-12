السوداني: نحن أمام استحقاق لإنهاء وجود التحالف الدولي

2024-02-12 19:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن هناك استحقاق لإنهاء وجود التحالف الدولي في العراق. وقال السوداني في كلمة له خلال زيارته خط وادي الثرثار الاستراتيجي، الممتد من صحراء صلاح الدين وصولاً إلى غرب نينوى، وتابعتها ايرث نيوز: “نحن أمام استحقاق لإنهاء وجود التحالف الدولي، وبعد إنهاء مهام التحالف الدولي لا بد من […]

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