السوداني: ضرورة أن يبادر العاملون في نقابة المعلمين لدعم بناء الدولة

2024-02-12 19:40:02 - المصدر: الفرات نيوز

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، مساء اليوم الاثنين، وفد نقابة المعلمين العراقيين برئاسة نقيب المعلمين السيد عدي العيساوي.

وقدم سيادته، في مستهلّ اللقاء، التهنئة إلى نقيب وأعضاء مجلس النقابة بمناسبة انتخابهم لعضوية مجلس النقابة.

وأشاد السيد رئيس مجلس الوزراء بدور الملاكات التربوية وجهودهم في العملية التعليمية، مؤكداً دعمه الكامل لكل المطالب والبرامج والمبادرات التي من شأنها الارتقاء بالواقع التربوي، في مختلف المحافظات، فضلاً عن تقديم كل ما يحسّن من الواقع المعيشي للملاكات التعليمية، خصوصاً في ما يتعلق بتوفير السكن اللائق لهم.

وأشار السوداني إلى أهمية النقابة في تطوير قطاعات التربية، وتعزيز العلاقة والتعاون مع وزارة التربية، مشدداً على ضرورة أن يبادر العاملون في النقابة لدعم بناء الدولة؛ كونهم يمثلون شريحة كبيرة ومهمة في بناء المجتمع.

من جانبهم، قدم وفد النقابة شكرهم وتقديرهم للسيد رئيس مجلس الوزراء على دعمه المستمر للعملية التربوية، وتفاعله الإيجابي مع ما تمّ طرحه من مطالب ومبادرات من شأنها الارتقاء بواقع شريحة المعلمين.

