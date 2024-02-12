في محافظتين.. حالة انتحار والقبض على عشرات الأجانب

2024-02-12 20:00:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف، اليوم الاثنين، تسجيل حالة انتحار لإمرأة شابة وسط المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، إن "امرأة في العشرينات من عمرها اقدمت على الانتحار شنقاً بواسطة حبل معلق بسقف غرفتها داخل منزلها بمنطقة الحي العسكري في النجف وسط المحافظة".

وبين المصدر، ان "ظروف الانتحار لا تزال غامضة لغاية الآن، حيث تم نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها ".

وتابع المصدر، أن "المحافظة سجلت لغاية الآن 5 حالات انتحار منذ مطلع العام الحالي 2024 ".

وفي بغداد؛ أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن قوة امنية من افواج طوارئ بغداد الكرخ تلقي القبض على 35 شخصا من الأجانب من عدة جنسيات في شارع ابو الطيارة بمنطقة الدورة جنوبي العاصمة.

.واضاف المصدر؛ ان الاجانب كانوا مخالفين لشروط الإقامة، مشيرا إلى أنه تم تحويلهم للجهات المختصة لإجراء اللازم بحقهم.