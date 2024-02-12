2024-02-12 20:00:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، دعمه الكامل لكل المطالب والبرامج والمبادرات التي من شأنها الارتقاء بالواقع التربوي، في مختلف المحافظات.

جاء ذلك، خلال استقباله وفد نقابة المعلمين العراقيين برئاسة نقيب المعلمين عدي العيساوي، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وهنأ السوداني، في مستهلّ اللقاء، نقيب وأعضاء مجلس النقابة، بمناسبة انتخابهم لعضوية مجلس النقابة، كما أشاد بدور الملاكات التربوية وجهودهم في العملية التعليمية.

وأكد دعمه الكامل لكل المطالب والبرامج والمبادرات التي من شأنها الارتقاء بالواقع التربوي، في مختلف المحافظات، فضلاً عن تقديم كل ما يحسّن من الواقع المعيشي للملاكات التعليمية، خصوصاً في ما يتعلق بتوفير السكن اللائق لهم.

وأشار السوداني، إلى أهمية النقابة في تطوير قطاعات التربية، وتعزيز العلاقة والتعاون مع وزارة التربية، مشدداً على ضرورة أن يبادر العاملون في النقابة لدعم بناء الدولة؛ كونهم يمثلون شريحة كبيرة ومهمة في بناء المجتمع.

من جانبهم، قدم وفد النقابة شكرهم وتقديرهم لرئيس الوزراء، على دعمه المستمر للعملية التربوية، وتفاعله الإيجابي مع ما تمّ طرحه من مطالب ومبادرات من شأنها الارتقاء بواقع شريحة المعلمين.