2024-02-12 20:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

وثقت كاميرات المراقبة، لحظة سقوط إحدى الألعاب الدوارة في مدينة ألعاب الأحلام بمحافظة واسط. وأظهر مقطع فيديو، سقوط الركاب من اللعبة، وطيرانهم في الهواء قبل ارتطامهم بالأرض، فيما هرعت العوائل لإسعاف المصابين ونقلهم للمستشفى. من جهتها أفادت دائرة صحة واسط، بإن عدد المصابين جراء انهيار لعبة “الدوامة الدوارة” في مدينة ألعاب الأحلام بمنطقة الفلاحية، بلغ […]

ظهرت المقالة فيديوهات توثق حادثة واسط.. من سقوط “الدوارة” إلى المستشفى أولاً على ايرث نيوز.