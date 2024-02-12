2024-02-12 20:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

في واقعة مأساوية، لقيت رضيعة أمريكية مصرعها عن طريق الخطأ، بعدما وضعتها والدتها دون قصد داخل الفرن، الذي كان مشتعلا. وسارعت شرطة ولاية ميزوري إلى محل الواقعة، بعدما تلقت بلاغا بأن الرضيعة في حالة خطرة وغير قادرة على التنفس. وأفادت شبكة “ABC” الأمريكية بأن الشرطة، فور وصولها لموقع الحادث، وجدت الرضيعة مصابة بحروق بالغة، آلت […]

ظهرت المقالة وضعتها أمها في الفرن.. نهاية مأساوية لرضيعة أمريكية أولاً على ايرث نيوز.