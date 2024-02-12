رئيس الوزراء يشيد بدور الملاكات التربوية وجهودهم في العملية التعليمية

2024-02-12 20:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأشاد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بدور الملاكات التربوية وجهودهم في العملية التعليمية.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل مساء اليوم الاثنين، وفد نقابة المعلمين العراقيين برئاسة نقيب المعلمين عدي العيساوي، وقدم في مستهلّ اللقاء، التهنئة إلى نقيب وأعضاء مجلس النقابة بمناسبة انتخابهم لعضوية مجلس النقابة".وأشاد رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، بـ"دور الملاكات التربوية وجهودهم في العملية التعليمية"، مؤكداً "دعمه الكامل لكل المطالب والبرامج والمبادرات التي من شأنها الارتقاء بالواقع التربوي، في مختلف المحافظات، فضلاً عن تقديم كل ما يحسّن من الواقع المعيشي للملاكات التعليمية، خصوصاً في ما يتعلق بتوفير السكن اللائق لهم".وأشار السوداني إلى "أهمية النقابة في تطوير قطاعات التربية، وتعزيز العلاقة والتعاون مع وزارة التربية"، مشدداً على "ضرورة أن يبادر العاملون في النقابة لدعم بناء الدولة؛ كونهم يمثلون شريحة كبيرة ومهمة في بناء المجتمع".