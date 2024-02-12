وزير التعليم يعلن إطلاق النسخة الجديدة لبرنامج ادرس في العراق في آذار المقبل

2024-02-12 20:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، إطلاق النسخة الجديدة لبرنامج ادرس في العراق في آذار المقبل.وذكر بيان لوزارة التعليم تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي ترأس اجتماعا للجنة الوزارية المسؤولة عن التحضيرات الخاصة بإطلاق النسخة الثانية من برنامج ادرس في العراق للعام 2025/2024، واستمع وزير التعليم خلال الاجتماع الى شرح واف عن برنامج النسخة السابقة للعام 2024/2023 التي استقطبت ألفا وخمسة عشر طالبا دوليا التحقوا في الدراسة في الجامعات العراقية بمختلف التخصصات على مستوى البكالوريوس والماجستير والدكتوراه".وأشاد وزير التعليم بـ "مؤشرات النجاح المتحقق في هذا الملف الذي سيعزز السمعة الاكاديمية للجامعات العراقية ويعطي زخما إيجابيا على صعيد التنافس في التصنيفات العالمية مشيرا في الوقت نفسه إلى أهمية استقطاب الطلبة الدوليين وتعزيز مسار التكامل بين دوائر الوزارة ومؤسساتها الجامعية في إدارة النسخة الجديدة لبرنامج ادرس في العراق التي ستكون جاهزة للإطلاق في آذار المقبل".