2024-02-12 21:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

تحدث المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء بنحو مقتضب جداً، عن عودة المفاوضات بين بغداد وواشنطن حول مستقبل الوجود العسكري، ويقول إن العراق جاهز لهذه المرحلة خصوصاً وأن “لغة الجسد” لدى المقاتل العراقي تظهر “استعداداً كبيراً” لملء الفراغ. وقال حسين علاوي في حديث متلفز تابعته ايرث نيوز، إن “ما يقال حول أن التحالف الدولي سيترك فراغاً، هذا […]

ظهرت المقالة مستشار السوداني يتحدث عن مرحلة ما بعد التحالف.. هذا ما كشفه أولاً على ايرث نيوز.