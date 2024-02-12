2024-02-12 21:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

انتقد تحالف نبني، اليوم الاثنين، أداء محافظ بغداد السابق التابع لدولة القانون محمد جابر العطا، مشيراً إلى “مشاكل إدارية” ارتكبها، فيما لفت إلى أن المراقبة وتشخيص الأخطاء غير محصورة على التيار الصدري، كما أنه لا يوجد ضغط “لتعطيل مجالس المحافظات” وقراراتها. وذكر القيادي في التحالف علي الفتلاوي في حديث متلفز تابعته ايرث نيوز: “لا الإطار […]

ظهرت المقالة قيادي في نبني: المحافظات لم تخرج من عباءة الإطار وزيارة الشبلي انعطافة أولاً على ايرث نيوز.