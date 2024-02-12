2024-02-12 21:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، إطلاق النسخة الجديدة لبرنامج ادرس في العراق في آذار المقبل. وذكر بيان لوزارة التعليم، أن “وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي ترأس اجتماعا للجنة الوزارية المسؤولة عن التحضيرات الخاصة بإطلاق النسخة الثانية من برنامج ادرس في العراق للعام 2025/2024، واستمع وزير التعليم خلال الاجتماع الى شرح […]

ظهرت المقالة وزير التعليم: النسخة الجديدة لبرنامج ادرس في العراق ستنطلق الشهر المقبل أولاً على ايرث نيوز.