2024-02-12 22:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، القبض على 5 متهمين بقضايا قانونية مختلفة في بغداد. وذكرت القيادة في بيان، انه “الجهد الأمني والمتابعة الدقيقة لقواطع المسؤولية اسفر عن تمكن قطعات الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالتعاون مع الجهد الاستخباري من إلقاء القبض على أربعة متهمين وفق المواد القانونية ( قتل العمد، السرقة، التهديد، حيازة أسلحة غير مرخصة ) […]

ظهرت المقالة بينهم قاتل .. الشرطة الاتحادية تعتقل خمسة مطلوبين في بغداد أولاً على ايرث نيوز.