راصد جوي يحذر من سيول تغمر محافظات عراقية جراء تلاقح منخفضين

2024-02-13 05:06:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي صادق عطية، أن تتعرض البلاد الى موجة جديدة من الأمطار اعتباراً من مساء اليوم الثلاثاء وتستمر لغاية حتى بداية الأسبوع المقبل، محذرا من اجتياح السيول بعض المحافظات.

وقال عطية في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، إن موجة جديدة من الأمطار تبدأ من مناطق غرب البلاد اعتبارا من مساء اليوم الثلاثاء ثم تندفع خلال صباح ونهار الاربعاء نحو باقي مدن البلاد، مبينا أن الهطول يكون متفاوت بين مكان وآخر حسب تطورات الحالة.

وأضاف أن بعض الهطولات تكون مصحوبة بالغزارة احيانا تستوجب أخذ الاحتياطات خصوصا مناطق شمال وشرق البلاد عليها الحذر خلال فترة تأثير الحالة التي تستمر لغاية مساء السبت في شمال وغرب ووسط البلاد، ولغاية الجمعة في مدن جنوب البلاد والفرات الاوسط.

كما وحذر عطية، من "شدة الأمطار وتوقعات السيول تتركز في ( السليمانية وديالى وواسط) كتوقع أولى، تليها في درجة الغزارة مناطق متفرقة من صلاح الدين وكركوك واربيل وشمال ميسان وشرق دهوك وبعض مناطق متفرقة من مدن الفرات الاوسط".

وتابع بالقول إن "الحالة هي عبارة منخفض جوي ينحدر من أوروبا يتلاقح مع منخفض البحر الأحمر الحراري السطحي يصحبها تبريد مناسب في الطبقات العليا ( أخدود يتحول الى منخفض على العراق يوم الجمعة كما في الخارطة أدناه).