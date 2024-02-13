الدولار يرتفع قبيل قراءة رئيسية للتضخم في الولايات المتحدة الأمريكية

2024-02-13 05:30:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اقترب الدولار من المستوى النفسي المهم البالغ 150 ينا ،يوم الثلاثاء، واستقر على نطاق واسع قبيل قراءة رئيسية للتضخم في الولايات المتحدة تصدر في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، في حين حومت عملة بتكوين المشفرة حول مستوى 50 ألف دولار لليوم الثاني على التوالي.

كان التداول ضعيفا إلى حد كبير في التعاملات المبكرة في آسيا، حيث لا تزال الأسواق في الصين وهونج كونج مغلقة بسبب عطلة السنة القمرية الجديدة، فيما يتأهب المتداولون لصدور بيانات أسعار المستهلكين الأمريكيين في أكبر اقتصاد في العالم يوم الثلاثاء.

وبلغ سعر الدولار في أحدث تعاملات 149.39 ين وارتفع أكثر نحو مستوى 150 الذي يحظى بمراقبة وثيقة والذي قال المحللون إنه سيؤدي على الأرجح لمزيد من تصريحات المسؤولين اليابانيين الرامية لدعم العملة.

ويتعرض الين، الذي انخفض بالفعل بأكثر من خمسة بالمئة مقابل الدولار منذ بداية العام، لضغوط مستمرة مع تراجع توقعات المستثمرين بشأن حجم ووتيرة دورة التيسير النقدي من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

أما اليورو فقد انخفض 0.03 بالمئة إلى 1.0768 دولار فيما تراجع الجنيه الإسترليني 0.07 بالمئة إلى 1.2620 دولار.

كما نزل الدولار الأسترالي 0.08 بالمئة إلى 0.6526 دولار.

ومقابل سلة من العملات، ارتفع الدولار 0.02 بالمئة إلى 104.16. وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.11 بالمئة إلى 0.6121 دولار.

وبالنسبة للعملات المشفرة، صعدت بتكوين 0.64 بالمئة إلى 50155 دولارا، بعد أن تجاوزت مستوى 50 ألف دولار للمرة الأولى منذ أكثر من عامين يوم الاثنين.