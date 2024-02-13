لليوم الثاني تواليا .. استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية

2024-02-13 05:30:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، حيث بدد الضبابية بشأن وتيرة التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة الأمريكية وتأثيرها على الطلب على الوقود المخاوف بشأن التوترات في الشرق الأوسط التي قد تعطل الإمدادات.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت سنتا واحدا إلى 81.99 دولارا للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتا إلى 76.93 دولارا للبرميل، وفقا لوكالة "رويترز".

وكانت أسعار النفط قريبة من الاستقرار في تعاملات يوم الاثنين أيضًا، بعد ارتفاعها بنسبة 6٪ الأسبوع الماضي.

وأدى الصراع في الشرق الأوسط إلى إبقاء الأسعار مرتفعة. لكن الحد من المكاسب كان بسبب المخاوف بشأن أسعار الفائدة.

وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إن مسح توقعات المستهلكين الذي أجراه في شهر يناير أظهر أن توقعات التضخم بعد عام وخمس سنوات من الآن لم تتغير، مع بقاء كلاهما فوق المعدل المستهدف للاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪.

وإذا أدت المخاوف بشأن التضخم إلى تأخير تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الطلب على النفط عن طريق تباطؤ النمو الاقتصادي.

ومن المتوقع صدور بيانات التضخم الأمريكية يوم الثلاثاء، في حين من المقرر صدور بيانات التضخم والناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو يوم الأربعاء.

وينتظر المشاركون في السوق بيانات الصناعة في وقت لاحق اليوم الثلاثاء بشأن مخزونات الخام الأمريكية. وقدر أربعة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن مخزونات الخام ارتفعت في المتوسط بنحو 2.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من فبراير