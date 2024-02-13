2024-02-13 06:18:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

علق مدير غرفة التجارة في السليمانية سلام عبد الله، اليوم الثلاثاء (13 شباط 2024)، على اعتماد المدينة على البضائع الإيرانية بدلا من البضائع التركية.

وقال عبد الله في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "القضية بعيدة عن التقارب السياسي، ولكن لها أسباب فنية، فالطريق مع إيران هو أقرب من تركيا بنسبة 70%".

وأضاف أن "أسعار المواد والبضائع الإيرانية أقل أيضا بنسبة 75% من البضائع التركية، كما أنه وبسبب الأزمة المالية في السليمانية فأن المستهلك يبحث عن المنتجات الرخيصة، وبالتالي نرى اعتماد أسواق السليمانية على المنتوج الإيرانية بنسبة كبيرة جدا تصل إلى 80% من حجم البضائع".

وأشار عبد الله إلى أن "السليمانية لديها أكثر من منفذ كمركي مع إيران وهي طريق ترانزيت إلى المحافظات العراقية الأخرى، وبالتالي النشاط التجاري في السليمانية مازال جيدا، رغم الأزمة المالية".

وكشف المتحدث باسم وزارة التجارة في حكومة إقليم كردستان فتحي المدرس، يوم الأربعاء (25 تشرين الاول 2023)، عن حجم التبادل التجاري مع إيران.

وقال المدرس في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران يبلغ أكثر من 8 مليار دولار سنويا عبر جميع المنافذ الحدودية بين الدولتين".

وأضاف: بالنسبة لحجم التبادل التجاري بين الإقليم وإيران سنوبا فيبلغ بحدود 4 مليار دولار فقط في عام 2022، وهذا النشاط سيزداد خلال العام الحالي 2023 بنسبة أعلى من العام الماضي".

وأعلنت السلطات الإيرانية في وقت سابق، أن حجم التجارة الخارجية مع العراق في النصف الأول من العام 2023 بلغ نحو 2.5 مليار دولار، فيما انتقد خبراء في الاقتصاد هذا الانفتاح الفائض تجاه الاستيراد مع إهمال متعمد لقطاعات الزراعة والصناعة والإنتاج المحلي.

وقال مدير عام جمارك المعبر الحدودي "برويز خان" بمحافظة كرمانشاه الإيرانية قاسم مطلبي إنه "في الأشهر الستة الأولى من عام 2023، ارتفعت صادرات البضائع من حدود برويز خان بنسبة 36% من حيث الوزن، و18% من حيث القيمة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق".

ويحتل العراق صدارة الدول المستوردة للبضائع من إيران، فقد كشفت تقارير صحافية إيرانية أن جهات التصدير الرئيسية للسلع الإيرانية غير النفطية سنويا، تتمثل في العراق بـ 8.9 مليارات دولار، ثم تركيا 6.1 مليارات دولار، ثم الإمارات 4.9 مليارات دولار، وهي دول تتبعها أفغانستان وباكستان وعمان.