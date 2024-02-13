بيتكوين ترتفع إلى 50 ألف دولار لأول مرة منذ عام 2021

2024-02-13 06:24:02 - المصدر: واع

متابعة - واعتحوم عملة بيتكوين حول مستوى 50 ألف دولار بعد أن ارتفعت لفترة وجيزة إلى المستوى الذي تتم مراقبته عن كثب للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، وهي عودة ملحوظة من فضائح العملات المشفرة وعمليات المسح التي ألقت بظلال من الشك على جدوى الصناعة.وارتفع أكبر أصل رقمي إلى 50328 دولاراً في الولايات المتحدة وتم تداوله بسعر 49980 دولاراً واعتباراً من الساعة 7:40 صباحاً يوم الثلاثاء في سنغافورة، لقد تضاعفت قيمتها 3 مرات منذ بداية العام الماضي بعد انخفاض بنسبة 64% في عام 2022. ولا تزال عملة بيتكوين أقل من أعلى مستوى على الإطلاق والذي بلغ حوالي 69000 دولار والذي تم تحقيقه في نوفمبر 2021.ويأتي الارتفاع الجديد في أسعار العملات المشفرة في الوقت الذي تؤدي فيه التوقعات بسياسة نقدية أكثر مرونة إلى زيادة جاذبية الأصول الأكثر خطورة.وقال كريس نيوهاوس، محلل التمويل اللامركزي في Cumberland Labs: "لقد انتقلت الرغبة في المخاطرة إلى الأصول الرقمية أيضاً".وكما ارتفعت أسهم الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة، مع ارتفاع أكبر مستثمر في بيتكوين، شركة "MicroStrategy" بنسبة 11%، ومنصة التداول "كوينباس غلوبال" التي ارتفعت بنسبة 3.8%، وقفزت شركة التعدين "Marathon Digital Holdings" بنسبة 14.2%. يمكن أن تنتشر المعنويات الإيجابية إلى الأسهم الآسيوية المتعلقة بالأصول الرقمية.المصدر: وكالات