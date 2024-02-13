جماهير يوفنتوس تهاجم اللاعبين وتدعم أليجري

2024-02-13 06:24:02 - المصدر: واع

متابعة - واعشنت جماهير يوفنتوس هجوماً على لاعبي الفريق في الثواني الأخير من لقاء أودينيزي مساء أمس الاثنين ضمن منافسات الجولة الـ(24) من الدوري الإيطالي.وتلقى اليوفي خسارة مؤلمة على ملعبه أمام أودينيزي (1-0)، ليخسر الوصيف 3 نقاط مهمة في سباق المنافسة على لقب الكالتشيو، حيث ارتفع الفارق بينه والمتصدر إنتر ميلان إلى 7 نقاط مع وجود مباراة مؤجلة للنيراتزوري.وقال موقع "فوتبول إيطاليا" إن جماهير يوفنتوس، المتواجدة بملعب أليانز ستاديوم، شنت هجوماً على اللاعبين بعد الأداء الضعيف الذي قدموه خلال المباراة.كما وجه ألتراس البيانكونيري إهانات للمشجعين العاديين الذين كانوا يغادرون المدرجات قبل صافرة النهاية، حيث غنى لهم الألتراس: "أنتم مشجعون".وعلى النقيض من اللاعبين، تلقى ماسيمليانو أليجري، المدير الفني للسيدة العجوز، هتافات داعمة من جماهير الفريق.المصدر : كورة