انتحار امرأة شنقا واصابة عناصر من الجيش بحادثين منفصلين في بغداد

2024-02-13 06:24:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بانتحار امرأة بواسطة شنق نفسها، فيما أُصيب عناصر من قوات الجيش العراقي جراء حادث سير وذلك في حادثين منفصلين في منطقتين متفرقتين من العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، امرأة من مواليد العام 2006 أقدمت على الانتحار بأسلوب شنق نفسها بواسطة حبل معلق بمروحة السقف داخل منزلها ضمن ناحية الرشيد جنوب بغداد، هذا ولم تُعرف أسباب الحادث.

في غضون ذلك أُصيب ثلاثة عناصر من قوات الجيش العراقي اثنان منهم حالتهما خطيرة نتيجة حادث سير ناجم عن اصطدام عجلة كانت تقلهم بجدار اسمنتي بسبب السرعة الزائدة وفقدان السيطرة على المركبة ضمن منطقة المشاهدة في قضاء الطارمية شمالي العاصمة، وفقا للمصدر ذاته.