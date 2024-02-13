اليوم.. الكهرباء العراقي يلاقي العهد اللبناني في كأس الاتحاد الآسيوي

2024-02-13 06:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يلاقي نادي الكهرباء العراقي، اليوم الثلاثاء، عند الساعة السابعة مساءً فريق العهد اللبناني ضمن إياب منافسات الدور نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بينما ستقام مباراة الذهاب بين الفريقين يوم 23 من نيسان المقبل بملعب جذع النخلة في محافظة البصرة العراقية.

وكان فريق الكهرباء العراقي، قد غادر العاصمة العراقية بغداد، يوم الجمعة الماضي، متوجهاً إلى سلطنة عُمان، لغرض خوض لقاءه المرتقب مساء اليوم أمام العهد اللبناني.

وتأهلت أربعة أندية عربية من المجموعة الثانية إلى نصف نهائي بطولة الاتحاد الآسيوي 2024، وهي الكهرباء العراقي، النهضة العماني، الرفاع البحريني، والعهد اللبناني.

ويسعى فريق الكهرباء العراقي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم الثلاثاء، حتى تكون مباراة الذهاب بين الفريقين التي ستجري في مدينة البصرة العراقية سهلة تمهّد عبوره إلى الأدوار النهائية.