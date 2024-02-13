2024-02-13 06:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ لم تشهد أسعار الذهب تغيرا يذكر، الثلاثاء، إذ أحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة قبيل تقرير عن التضخم في الولايات المتحدة قد يتيح منظورا جديدا بشأن موعد أول خفض لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند2018.71 دولار للأونصة بحلول الساعة 0424 بتوقيت غرينتش، بعد تراجعه لفترة وجيزة […]

ظهرت المقالة استقرار أسعار الذهب قبيل بيانات التضخم الأميركية أولاً على ايرث نيوز.