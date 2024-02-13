2024-02-13 06:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ صوت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح المضي قدما في حزمة مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان بقيمة 95.34 مليار دولار، في تصويت إجرائي يدفع التشريع خطوة نحو إقراره. وحظي المشروع بتأييد 66 سيناتورا فيما عارضه 33 آخرون، وبذلك تجاوز الشيوخ الأمريكي عقبة إجرائية أخيرة بعد جدل على مدى أيام، ويتوقع إجراء التصويت النهائي على الحزمة في […]

ظهرت المقالة “الشيوخ الأمريكي” يتجه لإقرار حزمة مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان ورئيس “النواب” يتوعد أولاً على ايرث نيوز.