2024-02-13 06:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، مقتل 3 من عناصره في معارك جنوب قطاع غزة، ما يرفع إجمالي عدد قتلاه إلى 569 منذ السابع من أكتوبر. وسمح الجيش بنشر أسماء القتلى وهم المقدم المتقاعد نثنائيل يعقوب ألكوفي (36 عاما) من حيفا، قائد الكتيبة 630 في اللواء الجنوبي، الرائد المتقاعد يائير كوهين (30) من رمات […]

ظهرت المقالة الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد “الكتيبة 630” وضابطين آخرين بمعارك جنوب غزة أولاً على ايرث نيوز.