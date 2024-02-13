2024-02-13 06:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد الجيش الأميركي أن جماعة الحوثي المدعومة من إيران أطلقت صاروخين من اليمن نحو السفينة ستار أيريس بمضيق باب المندب. وقالت القيادة المركزية الأميركية سنتكوم في بيان إن السفينة صالحة للإبحار بعد تعرضها لضرر بسيط ولم يصب أحد من الطاقم. وكان قد أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، الاثنين، أن جماعة استهدفت سفينة “ستار […]

ظهرت المقالة الجيش الأميركي يؤكد إصابة السفينة ستار أيريس بصاروخين حوثيين أولاً على ايرث نيوز.