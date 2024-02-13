التقاعد تعلن إنجاز أكثر من 77 ألف معاملة تقاعدية خلال عام

2024-02-13 07:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الثلاثاء، عن إنجاز أكثر من 77 ألف معاملة تقاعدية خلال عام.وقال وكيل رئيس الهيئة، حسام عبد الستار، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تنفيذاً لحزمة إجراءات تسهيل المعاملات لشريحة المتقاعدين التي أطلقها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في مطلع شهر شباط عام 2023 وبمتابعة من قبل رئيس هيئة التقاعد الوطنية ماهر حسين رشيد أنجزت هيئة التقاعد الوطنية (77.751) معاملة تقاعدية منذ شباط العام 2023 وحتى الآن".وأضاف أن "المعاملات التي صرفت من قبل الفرق العاملة في مقر الوزارات والدوائر والفروع في المحافظات تضمنت أيضاً إصدار هويات التقاعد للمشمولين"، لافتاً الى أن "الهيئة لديها 34 مكتباً داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية، وكذلك الفروع في جميع المحافظات".وأشار الى أن "العمل مستمر وفق آلية وإجراءات سلسة والكترونية، والعمل جار على استكمال فتح المكاتب في جميع الدوائر ضمن الخطة التي أعدتها الهيئة لتبسيط إجراءات المعاملات التقاعدية".