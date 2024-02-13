إصابة 3 منتسبين بحادث سير في الطارمية وانتحار فتاة بناحية الرشيد في بغداد

2024-02-13 07:06:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء (13 شباط 2024)، بإصابة 3 منتسبين بحادث سير في قضاء الطارمية، وانتحار فتاة بناحية الرشيد في بغداد.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "ثلاثة منتسبين بالجيش أصيبوا بجروح خطرة نتيجة اصطدام عجلتهم بجدار كونكريتي"، مشيراً الى أن "سبب الحادث السرعة الزائدة مما نتج عنها فقدان السيطرة على المركبة وتسببت بالحادث في منطقة المشاهدة بقضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد".

وفي سياق منفصل، افاد المصدر بـ "انتحار امرأة تولد 2006 بأسلوب شنق نفسها بواسطة حبل معلق بمروحة السقف داخل منزلها ضمن ناحية الرشيد جنوب العاصمة".