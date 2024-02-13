العراق موعود بموجة برد جديدة وخارطة بمناطق سقوط الأمطار

2024-02-13 07:18:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف الراصد الجوي صادق عطية، اليوم الثلاثاء (13 شباط 2024)، عن موعد موجة البرد القادمة الى العراق، فيما حدد مناطق سقوط الامطار.

وقال عطية في إيضاح ورد لـ "بغداد اليوم"، إن "موجه جديدة من الامطار ستبدأ من مناطق غرب البلاد اعتبارا من مساء اليوم، وتستمر نهار يوم غد الاربعاء نحو باقي مدن البلاد".

وأضاف، أن "الهطول يكون متفاوت بين مكان وأخر حسب تطورات الحالة"، لافتاً الى أنه "سيكون هطول الامطار مصحوب بالغزارة أحيانا، لذا يستوجب اخذ الاحتياطات خصوصا مناطق شمال وشرق البلاد عليها الحذر خلال فترة تأثير الحالة التي تستمر لغاية مساء السبت في شمال وغرب ووسط البلاد".

وتابع، أن "الامطار ستستمر لغاية يوم الجمعة في مدن جنوب البلاد والفرات الأوسط".

وحذر عطية من "شدة الامطار في محافظات السليمانية وديالى وواسط"، متوقعاً "تدفق السيول في هذه المناطق".

وأشار الى أن "درجة غزارة الامطار ستكون في مناطق متفرقة من صلاح الدين وكركوك واربيل وشمال ميسان وشرق دهوك وبعض مناطق متفرقة من مدن الفرات الأوسط".

وأكمل، أنه "سينحدر منخفض جوي من اوروبا يتلاقح مع منخفض البحر الاحمر الحراري السطحي ويصحبها تبريد مناسب في الطبقات العليا (اخدود يتحول الى منخفض على العراق يوم الجمعة كما في الخارطة)".



