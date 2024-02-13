2024-02-13 07:24:02 - المصدر: واع

متابعة - واعحدد أسطورة تشيلسي وحارس مرماه الأسبق، بيتر تشيك، نقطة ضعف الفريق اللندني ومدربه ماوريسيو بوكيتينو.ويتواجد الفريق اللندني حاليا في المركز العاشر بالبريميرليج، وذلك بعدما تعرض لـ(10) هزائم في (24) جولة.وشهد الموسم الماضي احتلال تشيلسي المركز الثاني عشر، بعد استحواذ تود بويلي على ملكية النادي في حزيران 2023.وخلال تصريحات عبر شبكة "سكاي سبورتس"، أشار (تشيك) إلى امتلاك الفريق بعض المقومات والمواهب، لكنه يفتقر للعمود الفقري الذي يستطيع البناء من حوله.وأضاف: "لا يمكننا رؤية العمود الفقري حقاً ولا جوهر الفريق، فالتغيير مستمر بكافة الخطوط، بداية من حراسة المرمى حتى الهجوم".وأردف: "هناك الكثير من المواهب والإمكانات، لكن الطاقم الفني بقيادة (بوكيتينو) لم يجد بعد التوليفة المناسبة، حيث يجب إيجاد النواة التي من شأنها تحقيق استقرار الفريق واختيار أفضل شكل له".ويؤمن تشيك بأنه حال نجح تشيلسي إنهاء الموسم بقوة، فإنه يتوقع عودته للمنافسة على لقب البريميرليج في الموسم المقبل.المصدر: كورة