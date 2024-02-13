2024-02-13 07:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الثلاثاء، قائمة بأسماء المرشحين الأصلاء والاحتياط لمنح جامعة العلوم التطبيقية الأردنية الخاصة بشهادة الماجستير. واوضحت دائرة البعثات والعلاقات الثقافية في بيان تلقته ايرث نيوز، أن “قائمة الأسماء تتضمن (5) مرشحين بصفة أصلاء و (3) مرشحين بصفة احتياط”. ادناه أسماء المرشحين:https://mohesr.gov.iq/ar/assets/img/uploaded_files/13022024.pdf

ظهرت المقالة التعليم تعلن أسماء المرشحين إلى منح جامعة العلوم التطبيقية الأردنية أولاً على ايرث نيوز.