الحرس الثوري الإيراني يعلن إطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى من سفينة حربية

2024-02-13 07:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن الحرس الثوري الإيراني نجاح إطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى من سفينة حربية، في إطار عمل مشترك بين القوات الجوفضائية والبحرية للحرس الثوري. وقال القائد العام للحرس الثوري، اللواء حسين سلامي، إن “هذا الإنجاز الجديد زاد نطاق نفوذنا وقواتنا البحرية إلى أي نقطة مطلوبة”، مؤكدا الوقوف بقوة أمام جميع التهديدات والمخاطر، حسب وكالة […]

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