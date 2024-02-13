2024-02-13 07:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ يحتضن استاد السلطان قابوس الرياضي مساء اليوم الثلاثاء، مباراة فريقي العهد اللبناني والكهرباء العراقي في ذهاب نصف نهائي منطقة الغرب من كأس الاتحاد الآسيوي. وقد تأهل العهد إلى الأدوار الإقصائية للمرة السابعة في تاريخه، حيث يشارك في البطولة للمرة الحادية عشر، علماً بأن هذه سيكون الظهور الرابع له في قبل نهائي الغرب منذ […]

ظهرت المقالة طموح الكهرباء يتحدى ثقة العهد في كأس الاتحاد الآسيوي أولاً على ايرث نيوز.