2024-02-13 07:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اشار المتنبئ الجوي صادق عطية اليوم الثلاثاء، الى وجود موجة برد جديدة، مصحوبة بامطار غزيرة في بعض المناطق. وذكر عطية في ايضاح تابعته ايرث نيوز، ان “موجة جديدة من الامطار ستبدأ من مناطق غرب البلاد اعتبارا من مساء اليوم، وتستمر نهار يوم غد الاربعاء نحو باقي مدن البلاد”. وأضاف، أن “الهطول يكون متفاوت […]

ظهرت المقالة العراق.. موجة برد جديدة ومتنبئ جوي يحذر من غزارة الامطار في هذه المناطق أولاً على ايرث نيوز.