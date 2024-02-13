2024-02-13 07:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ افاد مصدر امني اليوم الثلاثاء، باصابة ثلاثة منتسبين بحادث سير في الطارمية، فيما اشار الى انتحار فتاة عشرينية بشنق نفسها في بغداد. وذكر المصدر لوكالة ايرث نيوز، ان “٣ منتسبين تابعين للجيش اصيبوا نتيجة لاصطدام عجلتهم بجدار كونكريتي في منطقة الطارمية” مبينا ان “اثنين منهم بحالة خطرة”. واشار المصدر الى “انتحار امرأة تولد […]

ظهرت المقالة بغداد: اصابة ثلاثة منتسبين بحادث سير في الطارمية وانتحار عشرينية بشنق نفسها أولاً على ايرث نيوز.