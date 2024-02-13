سيجعلها خارطة ممزقة.. تحذيرات من مشكلات يتجه صوبها مجلس محافظة البصرة

2024-02-13 08:12:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

حذر المحلل السياسي محمد الجابري، اليوم الثلاثاء (13 شباط 2024)، من تداعيات حدوث مشكلات داخل مجلس محافظة البصرة بسبب المضي بتشكيل لجان المجلس، مبينا ان بعض تلك اللجان مهم جدا ويتعلق بالاستثمار والصحة وغيرها.

وقال الجابري لـ "بغداد اليوم"، ان "المراهنة حاليا على التوافق بين القيادي في تحالف نبني خلف البدران (رئيس مجلس البصرة) والقيادي في تحالف تصميم اسعد العيداني (محافظ البصرة)"، مبينا انه "من الممكن ان يتم التوافق على العمل لخدمة المحافظة".

وأضاف الجابري، ان "أية مشكلات ما بين الكتل السياسية على مستوى الحكومة المحلية للمحافظة وممثليها داخل قبة البرلمان، سيجعل البصرة خارطة ممزقة غير مستقرة امنيا وخدميا وسياسيا".

وشهدت مراحل تشكيل حكومة البصرة المحلية ومحافظها مشاكل عديدة وصراعات ومقاطعات في ظل تمسك بعض اطراف الاطار التنسيقي بعدم التجديد للمحافظ اسعد العيداني يقابلها إصرار من الكتلة الأكبر في مجلس المحافظة وهي كتلة تصميم على التجديد الى العيداني ما ينذر بتكرار تلك المشاكل خلال عملية تسمية رئاسات اللجان وتوزيع الأعضاء عليها.

ورفع مجلس محافظة البصرة، الخميس (8 شباط 2024)، جلسته الثانية بعد اكمال الاستحقاقات للمناصب الخمسة بشأن انتخاب رئيس المجلس ونائب الرئيس فضلا عن انتخاب المحافظ ونائبيه.

وصوت مجلس محافظة البصرة، في نفس الجلسة، على اختيار زيد مؤيد نائباً اول للمحافظ وماهر العامري نائباً ثاني لمحافظ البصرة.

وفي وقت سابق، صوت مجلس محافظة البصرة، على انتخاب اسعد العيداني محافظًا للبصرة بإجماع الأعضاء الحاضرين.