وزير الكهرباء: معدلات تجهيز الطاقة ستكون الأعلى خلال الصيف المقبل

2024-02-13 08:24:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع – وسام الملاأعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الثلاثاء، إطلاق حملة كبرى لصيانة المحطات، مبيناً أن معدلات تجهيز الطاقة ستكون الأعلى خلال الصيف المقبل، فيما أشار الى إطلاق تطبيق الشكاوى الالكترونية بجميع المحافظات تباعاً.وقال فاضل لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة باشرت بإطلاق تطبيق الشكاوى الالكتروني في محافظة البصرة"، مبيناً أن "التطبيق يتيح للمواطنين تقديم الشكاوى الكترونياً وتتم متابعتها من قبل لجان مختصة".وأضاف أن "التطبيق يمتاز بأنه يسهل على المواطنين ايصال الشكوى بشكل سريع وشفاف"، لافتاً الى أنه "بإمكان مديريات الوزارة متابعة سير الإجراءات المتخذة".وتابع أن "التطبيق أطلق في محافظة البصرة وخلال الأيام المقبلة سيتم إطلاقه في بغداد وباقي المحافظات".وبشأن الاستعدادات للصيف المقبل، أكد الوزير أن "الوزارة أطلقت حملة كبرى لصيانة المحطات استعداداً لموسم الصيف المقبل"، مؤكداً أن "الموسم المقبل سيشهد أعلى معدلات إنتاج متوقعة نتيجة استقرار الغاز المجهز وبالتالي ستكون ساعات التجهيز أعلى من الصيف الماضي".