الدولار يستقر ببغداد ويرتفع بشكل "طفيف" في اربيل

2024-02-13 08:24:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقرت اسعار الدولار الامريكي اليوم الثلاثاء، في أسواق بغداد، وارتفعت بشكل طفيف في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز؛ ان "اسعار الدولار استقرت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 152250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار وهي نفس الأسعار التي سجلت أمس الاثنين".

وأشار مراسلنا إلى أن "اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 153250 دينارا عراقيا، بينما بلغ الشراء 152250 دينارا لكل 100 دولار".

أما في اربيل؛ فقد سجل الدولار ارتفاعا طفيفا في محلات الصيرفة سعر البيع 152200 دينار مقابل الدولار، و سعر الشراء 152100 دينار مقابل 100 دولار.