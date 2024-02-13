وفد أمني برئاسة يار الله يصل إلى قاطع عمليات كركوك

2024-02-13 08:30:03 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

وصل وفد أمني برئاسة رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، اليوم الثلاثاء، الى كركوك.

وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس أركان الجيش، الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، ونائب قائد العمليات المشتركة وصلا، قاطع عمليات كركوك، يرافقهما معاون رئيس أركان الجيش للعمليات وقائد القوات البرية وأمين سر عمليات رئاسة أركان الجيش ومعاون مدير الاستخبارات العسكرية".

وأضاف أن "الزيارة تهدف للاطلاع على الوضع الأمني وانتشار القطعات ضمن قاطع المسؤولية".