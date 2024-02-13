2024-02-13 08:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – علي الخرسانأكد المدرب الكروي علي وهيب أن عودة مباريات‏ الدوري خلال الأسبوع الـ(13) من دوري النجوم الكروي بعد توقف دام لأكثر من شهر شكل صعوبة كبيرة على الأندية واللاعبين بعد أن غيرت بعض الفرق كامل تشكيلتها من خلال عملية تجديد المدربين واللاعبين .وقال وهيب في تصريح خص به وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "هناك أكثر من فريق شاهدناه بأسلوب وخطة لعب جديدة كالحدود في مباراته مع زاخو وعلى الرغم من طرد لاعب زاخو ولكنه استمر بالأداء الجيد واستطاع أن يحرز نقطة ثمينة من أرض الحدود".وأضاف أن " فريق القاسم في مباراته أمام دهوك قدم مستوى جيداً لكن الفرص التي أتيحت لفريق دهوك لو استثمرت فكان بالإمكان أن تكون النتيجة أكبر من هدف واحد والذي ضمن النقاط الثلاث لدهوك، مؤكداً أن مباراة الطلبة أمام نفط البصرة والتي خسرها الطلاب بثلاثة أهداف مقابل هدفين فكانت هي مفاجأة هذا الدور كون نفط البصرة مع الكابتن عبد الوهاب الهيل لم يكن بذلك التميز وتعد فوزاً مهماً للمدرب الجديد أسعد عبد الرزاق".وأوضح أن " أمانة بغداد ونفط والوسط كانوا بحاجة ماسة الى حصد نقاط هذه المباراة وهي تحسب لفريق نفط الوسط كونه استطاع من حصد نقطة ثمينة من أرض أمانة بغداد الذي خسر نقطتين كان يفترض أن تكون من نصيبه لأجل الارتقاء بجدول الترتيب، وفيما يتعلق بمباراة الديربي التي جمعت الشرطة مع الزوراء والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما فقد كانت المباراة الأجمل في هذا الدور من خلال الأداء المميز حيث استطاع مدرب الزوراء حسام البدري أن يصنع فريق مميز خلال هذه الفترة بنفس اللاعبين وكانت له بصمات واضحة جداً وكذلك فإن فريق الشرطة فريق متمكن وقدم مباراة جيدة ".وبين أن "فريق القوة الجوية كان هو المتسيد في مباراته مع الميناء أثمرت عن تسجيل أربعة أهداف، ثلاثة منها لأيمن حسين مكنته من كسب النقاط الثلاث من فريق الميناء الشاب، وهي نتيجة عززت من رصيد القوة الجوية وحافظت على صدارته للدوري، بينما تعادل أربيل مع نوروز فهو لا يخدم طموحاتهما، ففريق أربيل بحاجة إلى صحوة خلال هذه المرحلة بسبب نتائجه السلبية التي حققها في الجولات الـ(12) السابقة، أيضاً تعادل نفط ميسان الجيد أمام فريق الكرخ كون المباراة أقيمت على ملعب الكرخ الذي ما زال يعاني بشكل كبير من عدم الاستقرار".