اليوم .. الكهرباء يواجه العهد اللبناني في نصف نهائي غرب آسيا

2024-02-13 08:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعيخوض فريق الكهرباء في الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت بغداد مباراة مهمة أمام فريق العهد اللبناني لحساب ذهاب نصف نهائي منطقة غرب القارة ضمن بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "فريق الكهرباء نجح في بلوغ الدور الحالي بعد الفوز بصدارة المجموعة الثانية برصيد (13) نقطة، بينما جاء الوحدات الأردني وصيفاً بـــ(10)نقاط، والكويت الكويتي ثالثاً بـ(7)نقاط، في حين تذيّل فريق أهلي حلب السوري المجموعة بنقطتين".وأضاف أن " كتيبة المدرب لؤي صلاح ستكون على موعد جديد مع التألق، بعد مباريات سابقة قدم فيها الكهرباء مستويات جيدة، ونال عن جدارة واستحقاق البطاقة الأولى، على الرغم من أن الترشيحات كانت تصب في مصلحة فرق الوحدات والكويت وأهلي حلب".وأوضح أن " مباراة اليوم تعد مختلفة تماماً عن التحديات السابقة التي خاضها ممثل الكرة العراقية، لكونها ستلعب في مرحلة خروج المغلوب، إضافة إلى أنها ستقام أمام أحد أبرز الأندية المرشحة لإحراز اللقب".