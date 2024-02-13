وفد أمني رفيع برئاسة يارالله يصل إلى كركوك

2024-02-13 08:36:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

وصل رئيس أركان الجيش عبد الأمير رشيد يارالله، اليوم الثلاثاء (13 شباط 2024)، برفقة وفد أمني رفيع الى محافظة كركوك للإطلاع على الوضع الأمني بالمحافظة.

وقال مصدر أمني مطلع في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" رئيس أركان الجيش، الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، ونائب قائد العمليات المشتركة، وصلا اليوم إلى قاطع عمليات كركوك، يرافقهم معاون رئيس أركان الجيش للعمليات وقائد القوات البرية وأمين سر عمليات رئاسة أركان الجيش ومعاون مدير الاستخبارات العسكرية".

وأضاف، ان" زيارة الوفد إلى المحافظة تأتي للإطلاع على الوضع الأمني وانتشار القطعات ضمن قاطع المسؤولية.