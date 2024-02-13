القبض على متهم بحوزته 1 كغم من مادة الكريستال في ميسان

2024-02-13 08:36:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء (13 شباط 2024)، إلقاء القبض على متهم بحوزته كيلو كغم من مادة الكريستال في محافظة ميسان.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "من أجل ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة ومكافحة تجارة المخدرات، تمكن اللواء الرابع فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية وبالتعاون مع مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في ميسان وقسم استخبارات الفرقة من إلقاء القبض على متهم وفق أحكام المادة (28 مخدرات) في محافظة ميسان وضبط بحوزته (1 كيلوغرام) من مادة الكريستال".

واضافت، أنه "تم تسليم المتهم مع المواد المضبوطة للجهات المختصة أصولياً".