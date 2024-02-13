عاصفة مغناطيسية جديدة تضرب الأرض يوم 13 فبراير

2024-02-13 08:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تتعرض الأرض لعاصفة مغناطيسية يوم الثلاثاء 13 فبراير وتستمر ليومين، مع احتمال حدوث الشفق القطبي، وإمكانية مشاهدته. ويقول سيرغي بوغاتشوف، رئيس مختبر علم الفلك الشمسي بمعهد بحوث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء: “انبعثت من الشمس يومي 10 و11 فبراير، كتل كبيرة وصلت إلى الأرض ليلة الثلاثاء. وفقا […]

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