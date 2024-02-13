ميسان.. القبض على تاجر مخدرات بحوزته كيلو غرام من الكريستال 

2024-02-13 08:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن القبض على تاجر مخدرات بحوزته كيلو غرام من الكريستال في ميسان. وذكرت الوزارة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنه “تمكن اللواء الرابع فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية وبالتعاون مع مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في ميسان وقسم استخبارات الفرقة من إلقاء القبض على متهم وفق […]

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