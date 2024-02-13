2024-02-13 08:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ فتح المدير الفني لمنتخب الأرجنتين تحت 23 عاما خافيير ماسكيرانو، الباب أمام زميله السابق أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي للمشاركة في أولمبياد باريس الصيف المقبل. وضمنت الأرجنتين مكانها في دورة الألعاب الأولمبية، بعد فوزها على البرازيل 1-صفر الأحد، في مباراة حاسمة بتصفيات أميركا الجنوبية. وردا على سؤال حول إمكانية مشاركة ميسي (36 عاما) […]

ظهرت المقالة ميسي قد يعود إلى باريس.. لكن ليس من أجل سان جرمان أولاً على ايرث نيوز.