2024-02-13 09:18:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – دهوك

شنت الطائرات الحربية التركية، اليوم الثلاثاء (13 شباط 2024)، قصفا جديدا استهدف مواقع مختلفة من محافظة دهوك شمال العراق.

وقال شهود عيان لـ "بغداد اليوم"، إن "الطائرات التركية شنت قبل قليل، سلسلة غارات استهدفت من خلالها مواقع لحزب العمال الكردستاني في محافظة دهوك".

وأضافوا، أن "القصف استهدف مواقع وتجمعات حزب العمال في منطقة جبل باليتي، وناحية باطوفا، ولا توجد حتى الآن إحصائية بعدد الخسائر البشرية والمادية".