النصاب القانوني يعرقل انعقاد جلسة البرلمان نصف ساعة

2024-02-13 09:24:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قرر رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي، اليوم الثلاثاء (13 شباط 2024)، تأجيل جلسة البرلمان لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وذكرت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي قرر تأجيل جلسة البرلمان لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني".

وأمس الاثنين، رفع مجلس النواب، جلسته الى اليوم الثلاثاء.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مجلس النواب، قرر رفع جلسته الى يوم غد الثلاثاء".