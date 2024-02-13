رئاسة الجمهورية تنفي "ادعاءات مضللة" تتعلق بطلب من رشيد لزيارة واشنطن

2024-02-13 09:24:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

نفت رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء (13 شباط 2024)، "ادعاءات مضللة" تتعلق بطلب من الرئيس عبد اللطيف رشيد لزيارة واشنطن.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "قناة الشرقية بثت من خلال أحد برامجها معلومات مضللة لا تمت للواقع بصلة وتتعلق بما أسمته طلبا من فخامة رئيس الجمهورية لزيارة واشنطن".

وأوضحت أن "رئيس الجمهورية لم يقدم أي طلب لزيارة الولايات المتحدة، كما أن رئاسة الجمهورية مستمرة بمواقفها تجاه ما يحدث في المنطقة خصوصا ما يتعلق في القضية الفلسطينية، والعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهي مواقف تنطلق من السياسة الواضحة والمعلنة لجمهورية العراق حيث تمت إدانة عمليات القصف التي استهدفت مناطق متعددة في العراق بما فيها القصف الأمريكي".

وأكدت "احتفاظها بالحق في اعتماد السبل القانونية بمواجهة هذه الادعاءات وعمليات الابتزاز"، مطالبة "مقدم البرنامج إبراز أي دليل أو وثيقة تؤكد ادعاءاته المضللة".