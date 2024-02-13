الكشف عن حالات تلاعب في مبيعات السيارات بجمرك المنطقة الوسطى

2024-02-13 09:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت الهيئة العامة للجمارك عن اكتشاف حالات تلاعب في مبيعات السيارات التي تمت في العام ٢٠٢٣ بمديرية جمرك المنطقة الوسطى.وذكرت الهيئة في بيان لها تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) اليوم الثلاثاء، ان "سعيها لتطويق ومتابعة المخالفات ومحاربة الفساد الذي باشرت به الهيئة مطلع العام الماضي اثمر عن اكتشاف هذه العملية والعديد من العمليات التي اوقفت حالات فساد وتلاعب بالمال العام".واوضح البيان ان "هذه العملية تم اكتشافها بعد تشكيل لجان لتدقيق اعمال اقسام المبيعات في كافة المديريات التابعة للهيئة حيث تم كشف عملية التلاعب هذه بعد جهود تدقيقية استمرت لاكثر من شهرين من قبل اللجنة المكلفة بتدقيق مبيعات مديرية جمرك المنطقة الوسطى من خلال التلاعب بتسجيل ما يقارب (400) عجلة لسنة 2023 وعلى اثر ذلك تم تشكيل لجنة تحقيقية لكشف خيوط التلاعب واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".واشارت الى "صدور توجيه بوضع اشارة حجز على العجلات مدار البحث وان العمل جاري لتدقيق سنة ٢٠٢٢".