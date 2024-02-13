منتخب الركبي يواصل استعداداته للبطولة العربية في الطائف

2024-02-13 09:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعيواصل منتخبنا الوطني لسباعيات الركبي استعداداته المكثفة تحضيراً للمشاركة في البطولة العربية بنسختها التاسعة التي من المقرر أن تضيفها مدينة الطائف السعودية بداية من الـ(16) من شباط الحالي.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن " المدرب الإيراني حميد رضا اختار القائمة النهائية بتواجد (12) لاعباً ودخل في معسكر تدريبي الأسبوع الماضي احتضنته محافظة كربلاء بتواجد (16) لاعباً، قبل تقليص القائمة النهائية إلى (12) لاعباً، إذ استفاد منها الملاك التدريبي في الاطلاع على مستويات عناصره وتجهيزهم بالصورة المثالية للمحفل العربي المقبل الذي سيشهد مشاركة (10) دول".وأضاف أن "فريقنا يتطلع عبر مشاركته العربية المقبلة لتحقيق نتائج إيجابية ونيل مرتبة متقدمة، في مسابقة تعد الاختبار الحقيقي لقدرات لاعبينا قبل خوض البطولات الكبرى قارياً، حيث يعول أصحاب الشأن كثيراً على العناصر الحالية التي تم إعدادها بعناية خلال الفترة السابقة من أجل تمثيل اللعبة بالشكل الأفضل، لاسيما أن تشكيلة المنتخب تضم أسماء محترفة على غرار اندريس يوسف من فريق (كات الإنكليزي) وسراج منيــر من (بايتون بلوز الكندي)، فضلاً عن عمار ياسر لاعب فريق (ريتشموند فانكوفر الكندي)".