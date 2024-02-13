2024-02-13 09:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة، تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي. وقالت الوزارة إن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 133 شهيدا و162 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ولا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي […]

ظهرت المقالة وزارة الصحة في غزة تعلن ارتفاع عدد الشهداء إلى 28473 أولاً على ايرث نيوز.